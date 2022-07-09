Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.

Kaynak: AA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Alanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı - Son Dakika

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