Son dakika haberleri... Alanya'da çalılık alanda yangın paniği - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan çalılık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük arazi ve çevresindeki bazı seralar zarar gördü.

Alanya'ya bağlı Payallar Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın olan çalılık ve makilik alanda, saat 12.00 sıralarında, sera tamiratı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ve Alanya Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 2 dönümlük alan, çevredeki bazı seralar zarar gördü. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise kısa süreli paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA