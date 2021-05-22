Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Alanya Huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin 5 itfaiye aracı ile çok sayıda personeli, yangına müdahale etti.

Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.