Son dakika haberleri... Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (5) - Son Dakika

TEKNE KAPTANI VE 4 MÜRETTEBATIN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı alabora olan 'Baba Selavi' adlı teknenin kaptanı Ali K. ve 4 mürettebatın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma için Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 mürettebat, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tekne kaptanı Ali K.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve yarın, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.