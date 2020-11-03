Son dakika haberleri... Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (5) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (5)
03.11.2020 17:27
Son dakika haberlerine göre TEKNE KAPTANI VE 4 MÜRETTEBATIN İŞLEMLERİ TAMAMLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı alabora olan 'Baba Selavi' adlı teknenin kaptanı Ali K. ve 4 mürettebatın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
TEKNE KAPTANI VE 4 MÜRETTEBATIN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı alabora olan 'Baba Selavi' adlı teknenin kaptanı Ali K. ve 4 mürettebatın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Soruşturma için Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 4 mürettebat, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tekne kaptanı Ali K.'nin ise işlemlerinin devam ettiği ve yarın, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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