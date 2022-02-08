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Son dakika haberleri... Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

08.02.2022 13:24
Son dakika haberleri... Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.

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Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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