Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu çalıntı motosiklet sahibine verildi.

Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'nde trafik kontrolü sırasında plakası olmayan motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti kullanan O.U'ya idari para cezası verildi.

Ekipler, çalıntı motosikleti, sahibi H.U'ya teslim etti.