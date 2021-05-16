Son dakika haber! Alanya'da köpeğe çarpan motosikletli genç 21 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da köpeğe çarpan motosikletli genç 21 gün sonra hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarparak ağır yaralan motosiklet sürücüsü genç, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Nisan saat 08.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıpaşa Mahallesi'ne seyir halinde olan Ramazan Bekçi idaresindeki 07 HVL 52 plakalı motosikletle, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen Bekçi, ağır yaralandı. Köpek, ise kazadan sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bekçi, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekçi'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Diğer yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.