Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü

04.05.2022 19:48

Son dakika haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Kışlıoğlu (36) yönetimindeki 07 AGT 832 plakalı otomobil ile H.G. (51) idaresindeki 03 ND 323 plakalı kamyon, Payallar Mahallesi Merkez Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kışlıoğlu ve yolcu Nilüfer D, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kışlıoğlu, hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, otomobilin kamyonun bulunduğu şeride geçerek çarpması görülüyor.

Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haber | Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Son dakika haberi: Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberi: Otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
20:06 AK Parti'de seçimi ilk turda kazanma hazırlığı: Anketler, "ikinci tura kalırsa yenilgi kesin" diyor
20:02 Kırmızı kart gören kadın futbolcu, erkek hakemin cinsel organına tekme attı
19:55 İçişleri Bakan Yardımcısı ile Sinan Oğan arasındaki mülteci tartışması sosyal medyada sürüyor
19:25 Real Madrid-Manchester City maçının spiker ve yorumcusu futbolseverler tarafından beğenilmedi
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 20:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Alanya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement