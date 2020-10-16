ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, park halindeki taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Yalın (32), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Yalın yönetimindeki 07 ADF 748 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 07 H 0528 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalın'ın kaskı fırlarken, kendisi de yolun kenarına düştü. Kazaya fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalın'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.