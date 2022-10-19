Son dakika haberleri! Alanya'da savcı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Alanya'da savcı otel odasında ölü bulundu

19.10.2022 16:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.

Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.

Alanya Adliyesinde görevli 1 çocuk babası Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti. Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Alanya'da savcı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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