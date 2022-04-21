ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 7 TUTUKLAMA - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, adreslerde yaptığı aramalarda ise 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü savcı talimatıyla 'Uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 1'i kadın 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.