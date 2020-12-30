Son dakika haberleri! Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir otele tatilini geçiren Irak uyruklu Alman vatadaşı Zohir Tarazooyzar (77), otel personeli tarafından odada hareketsiz halde bulundu.

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