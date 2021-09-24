Son dakika haberleri... Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangına, bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı ve 42 personelle müdahale edildi.

Oba Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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