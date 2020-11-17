- Alanya Kestelsporlu futbolcu kaza yaptı : 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Misli. com 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor'un orta saha oyuncusu Murat Sevimler, otomobili ile önce motosiklete sonra refüjdeki ağaca çarptı. Hava yastıkları açılan otomobilden çıkan futbolcu yara almadan atlatırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanya Kestelspor'un orta saha oyuncusu Murat Sevimler 07 HEA 44 plakalı otomobiliyle İlçe merkezine seyir halinde olduğu sırada Fırat Tunağur kullandığı 07 NJP 87 plakalı motosikletle aniden manevra yaptı. Motosiklette çarpmadan için aracını kıran Sevimler direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce motosiklete sonra refüjdeki ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve o sırada yaya geçidinde olan Uğur Altındağ yaralandı. Hava yastıkları açılan otomobilden çıkan futbolcu ise, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.