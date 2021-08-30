Son dakika haberleri! Alaplı'ya İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik atandı - Son Dakika

Zonguldak Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ereğli İlçe Emniyet Müdürü atandı.

Kdz Ereğli'de bir süredir emniyet Müdürü olarak görev yapan Hakan Çelik, Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Hakan Çelik'ten boşalan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine ise Ankara Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'nün atandığı öğrenildi. Vekaleten Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Fatih Küçükdağ'ın ise ilçe müdür yardımcısı olarak devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK