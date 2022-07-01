Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

01.07.2022 20:25
Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi istikametinden Kemaliye Mahallesi yönüne seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 07 HKH 33 plakalı açık kasa kamyonet ile dört yol kavşağından dönmek isteyen Ülkümen Vural (25) yönetimindeki 45 AIJ 584 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Ülkümen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye gelen Vural'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz gencin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Alaşehir'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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