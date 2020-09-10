Son dakika haberleri! Alaşehir'de uyuştucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro ekipleri uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen V.S. (33) ve K.Ö'yü (30) Beşeylül Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesinde gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 gram esrar, 4 adet tabanca mermisi yakalandı.

Zanlılar gözaltına alındı.