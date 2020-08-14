Son dakika haberleri! Alata'da çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde çıkan yangın korkuttu. 3 farklı yerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında enstitünün müdürlük kampüsündeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl durumdaki hayvancılık bölümü deposuna ve çiçekçilik bölümü arazisine sıçradı. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, güvenlik güçleri de çevrede önlem aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, birçok alan yandı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN