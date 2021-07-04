MUĞLA'daki Alavara Koyu'nda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen kararın, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi çevrecileri sevindirdi.

Datça'nın eşsiz güzellikteki koylarından olan doğa harikası Alavara Koyu'nun doğal SİT derecesinin düşürülerek yapılaşmanın önünün açılmasına yönelik kararın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi, çevrecilerin yüzünü güldürdü. Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi Gökova Körfezi tarafında kalan Alavara Koyu'nun doğal SİT derecesinin düşürülmesi ve yapılaşmanın önünün açılmasıyla geriye dönüşümü mümkün olmayan zararlara yol açacağı endişesini taşıyan Datçalı çevreciler, idare mahkemesinin kararıyla mutlu oldu.