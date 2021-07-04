Üye Girişi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi

04.07.2021 14:30
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi, System.String[]

Son dakika haberler... MUĞLA'daki Alavara Koyu'nda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen kararın, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi çevrecileri sevindirdi.

MUĞLA'daki Alavara Koyu'nda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen kararın, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi çevrecileri sevindirdi.

Datça'nın eşsiz güzellikteki koylarından olan doğa harikası Alavara Koyu'nun doğal SİT derecesinin düşürülerek yapılaşmanın önünün açılmasına yönelik kararın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi, çevrecilerin yüzünü güldürdü. Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi Gökova Körfezi tarafında kalan Alavara Koyu'nun doğal SİT derecesinin düşürülmesi ve yapılaşmanın önünün açılmasıyla geriye dönüşümü mümkün olmayan zararlara yol açacağı endişesini taşıyan Datçalı çevreciler, idare mahkemesinin kararıyla mutlu oldu.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL OLDUAlavara Koyu'nda doğal SİT derecesinin düşürülmesine yönelik kararın iptaliyle ilgili Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme, benzer iki dava nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını ele aldı ve Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Mahkeme, benzer davada meselenin karara bağlanması nedeniyle Datça Belediyesi'nin açtığı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi 35 Datçalı çevrecinin de müdahil olduğu ikinci davada karara yer olmadığını duyurdu.İKİ AYRI DAVA AÇILDIMUÇEP Datça Temsilciliği Avukatı Ali Kurt davayla ilgili yaptığı açıklamada, açılan davanın bir idari dava olduğunu hatırlatıp, "Alavara'nın SİT koruma derecesinin düşürülmesi işlemine karşıaçılmış bir davadır. İdare mahkemesine açılmış bir davadır. Datça Belediyesi bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesi'ne bir dava açtı. Alavara'da SİT derecesinin düşürülmesi isteminin iptalini istedi. Biz 35 Datçalı çevreci, davaya müdahil olarak katıldık. Biz bu davaya katıldıktan sonra, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin benzer bir dava açtığını öğrendik. Biz Datçalı çevreciler iki davanın birinde müdahil, Büyükşehir Belediyesi'nin davasında ise müdahil değiliz. Mahkeme bizim davamızda da duruşmalı olarak gördü. Ancak, Datça Belediyesi'nin açtığı davada karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Çünkü mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada bu meselenin ele alındığını ve kararın iptaline karar verildiğini duyurdu. Kısacası, Alavara'nın SİT derecesinin düşürülmesi isteği mahkeme tarafından iptal oldu" dedi.'GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA YOL AÇAR'Bölgenin 5 bin yıllık yerleşim alanı olduğunu ifade eden Kurt, "5 bin yıldır insanlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla, bu özel çevre bölgesinin korunarak aynı güzellikte gelecek nesillere aktarılması bizim görevimizdir. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Biz bu işlemin talebinin iptalini istedik ve bilirkişi raporunda şu görüşlere yer verdi. 'Sürdürülebilir kullanım alanı olanağı olarak tespit edilen bu alanın yerleşime açılması halinde buranın doğası geriye dönüşümü mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmiş olur. Öyleyse bu işlemin iptal edilmesi gerekir' görüşünü bildirdi. Mahkeme de bilirkişinin bu temel tespitine uydu ve işlemin iptaline karar verdi" dedi 'DATÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİDİR'MUÇEP'in Datça sözcülerinden Melda Omay, uzun yıllardan beri çevre ve ekoloji mücadelesinde olduklarını belirterek, "Datça özel çevre koruma bölgesidir bunu hiç unutmamak lazım. Alavara davasında bilirkişi de bunu raporladı. Biz çevreciler olarak köylünün orada tarım yapmasının asla karşısında değiliz. Uzun yıllardan beri süregelen tarım faaliyetleri elbette devam etmelidir. Korumanın bu şekilde sürdürülmesini istedik. Mahkeme de bu yönde karar verdi, mutluyuz" dedi.

Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi
Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi

Büyükşehir Belediyesi, Ege Denizi, Mahkeme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı 15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var 15:31 Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş 15:23 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti 15:13 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti 14:35 Duygu Özaslan'a, sevgilisi Can Maxim Mutaf evlilik teklifi etti Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor 13:36 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş 12:59 ''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın emniyette! Brezilya'dan alacaklılarının isimlerinin yazdığı bir liste getirmiş Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı 11:24 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı

Son Dakika Haberleri
15:52 Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı
15:36 Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor
15:30 Park halinde bulunan araç dikkatleri üzerine çekti! Üzerinde minyatür oyuncak ve yazılar var
15:22 Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Futbolcular, otelde çalışan Asyalılarla alay etmiş
15:20 Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış
15:12 Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
15:06 Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu
14:12 Film gibi kaza! Uykusundan uyandı, otomobilinin üzerinde başka bir araç gördü
13:35 Mario Balotelli, önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a imza atmak için Türkiye'ye geliyor
13:34 G.Saray, geçen sezon ligi altüst eden Ndao'ya teklif götürdü
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Sayıları artıyor" diyerek konuştu: Havalimanları ve sınır kapılarında aşılama yaygınlaşıyor         
15:36
Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti Kıbrıs yangını kontrol edilemiyor! Rum kesiminde devam eden yangında dört kişi hayatını kaybetti         
15:25
Son Dakika: Son Dakika: "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatı, iddiaları yalanladı: Aile baskısı nedeniyle teslim olmamış         
15:20
Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu Almanya, Türk asıllı Yasemin'i köşe bucak arıyor! 82 milyon lira ile ortadan kayboldu         
15:06
Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş Kan donduran çifte cinayetin perde arkasından yasak aşk çıktı! Telefondaki mesajlar ele vermiş         
14:18
3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı 3 yaşındaki oğlunu seyir halindeki araçtan sarkıtan baba tutuklandı         
13:22
Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu Sokak ortasında yapılan twerk sosyal medyada gündem oldu         
12:33
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor         
10:33
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 16:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement