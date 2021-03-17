Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim değişikliği programı kapsamında "A-" derecelendirme notunu alan Albaraka Türk, gezegenin geleceği ve çevresel değer yaratma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, risklere karşı dirençli, gezegene ve tüm canlılara karşı saygılı, çevrenin korunmasını merkeze alan bir büyümeyi hedefleyen yaklaşımın karşılığını almaya devam ediyor.

Açıklanan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı kapsamında yüksek notlardan biri olan "A-" notunu alan Albaraka Türk, iklim değişikliğinden diğer çevre sorunlarına kadar sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Banka, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, küresel ısınma, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atmayı ve bu adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor.

"Gezegenin geleceğine dair sorumluluk alma bilinciyle hareket ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk'ün, "Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak" vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendirdiğini ve tüm risk, belirsizlik koşullarında bile çevreye ve gezegenin geleceğine dair sorumluluk alma bilinciyle hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankacılık sektöründe en yüksek skorlardan biri olan 'A-' notunu almış olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı anlayışımızla; karbon salınımımızı ve çevresel etkimizi en aza indirme yönünde çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımızı taahhüt ediyoruz."