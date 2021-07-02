Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı

Samsun'da bir kişi, 2016 yılında sıfır aldığı Citroen C4 marka/model aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin 'aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine' karar vermesine rağmen yetkili firma ile görüşen otomobil sahibi, olumlu bir sonuç alamadı.

Yusuf Cebeci, 2016 model sıfır kilometre bir Citroen C4 marka/model otomobil aldı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra aracın kapı altlarında paslanma meydana geldi. Durumu aldığı bayiye bildiren Cebeci, kapıların değiştirilmesinden başka bir işlem yapılamayacağı cevabını aldı. Bunu kabul etmeyen Cebeci, aracın bu şekilde değer kaybedeceğini belirterek, aracın misli ile değiştirilmesi için dava açarak hukuk mücadelesi başlattı.

Avukatı aracıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemece yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporunda araçtaki paslanmaların imalat hatası olduğu, aracın fabrikada ilk boyanması esnasında hatalı işlemler yapıldığı tespit edildi. Mahkeme tarafından, 'aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine' karar verildi. Karara karşı davalı taraf istinafa itirazında bulundu. İstinaf mahkemesince usulen bir eksiklik sebebiyle dosya bozularak mahkemesine iade edildi. Mahkemece yeniden inceleme yapılarak yeniden 'aracın misli ile değiştirilmesine' karar verildi ve karar kesinleşti.

Yusuf Cebeci'nin avukatı Serkan Dönüm yaptığı açıklamada, "Araç 2016 yılında alınmış. Alındıktan kısa bir süre sonra aracın kapı içlerinde paslanma geldiği tespit edilmesi üzere müvekkilim aracı servise götürmüş. Serviste yapılan kontrollerde bu hata kabul edilmiş. Hata kabul edilmesine rağmen, hatalı aracın değiştirilmesine yönelik talepler bir türlü yerine getirilmediğinden bu dava konusu olmuş. Yaklaşık 2017 yılından buyana bu dava devam ediyor. Araç hala yenisiyle değiştirilmedi. Araçtaki paslanmalar sürekli artmakta. Bununla ilgili bilirkişi raporlarında araçtaki boya dökülmesinin imalat hatasından kaynaklandığı ve bu sebeple aracın yenisiyle değiştirilmesiyle ilgili raporlar var. Buna ilişkinde Bafra Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tüketici mahkeme sıfatıyla aracın yenisiyle değiştirilmesine ilişkin kararı var. Bu karar istinaf mahkemesinden de onanarak kesinleşti. Ancak Citroen firması hala müvekkilimin yenisiyle değiştirmesi gereken aracı değiştirmemekte. Aracın yenisi şu anda piyasada olmasına rağmen, yenisini vermemekte ve belki hukuki olur ancak ahlaki olmayan belli hukuksal donelerle davayı uzatmaya gayret etmekte ve müvekkilimin hakkına kavuşmasını engellemek için çaba göstermektedir. Firmanın bu tavrını yakışıksız buluyoruz. Bir an önce müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)