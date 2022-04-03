ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika
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ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

03.04.2022 15:27
ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da inşası süren bir otelde çıkan yangını fark edince merdivenlerden inmeye çalışan bekçi İsmail Çoban (50), beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da inşası süren bir otelde çıkan yangını fark edince merdivenlerden inmeye çalışan bekçi İsmail Çoban (50), beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Akabe Mahallesi'nde inşası süren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bekçi İsmail Çoban, 5'inci kattaki merdivenden inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra Çoban'ın cesedi ile karşılaştı. Çoban'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALEVLERDEN KAÇAN İNŞAAT BEKÇİSİ, MERDİVENLERDEN DÜŞEREK ÖLDÜ - Son Dakika
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