Son dakika haberleri! ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı

Gelen son dakika haberine göre DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ı yatırımcının cebine taşıdı.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, Türkiye'nin ilk çevrimiçi algoritmik işlem platformu ALGOLAB'ı yatırımcının cebine taşıdı.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya yangın söndürme uçağı da müdahale etti
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu, algoritmik işlemler için yatırımcılara tek mecra üzerinden Borsa İstanbul Hisse Senetleri ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon piyasalarında robotize edilmiş işlem emri verebilecekleri ALGOLAB'ı mobil uygulama olarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Türkiye'de algoritmik işlemlerin cep telefonuna indirilebildiği ilk hizmet olan ve Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcıların hayatını kolaylaştıran uygulama sayesinde müşteriler, güvenli bir platform üzerinde piyasaları sürekli takip etmek zorunda kalmadan yatırım fikirlerini hazırda bulunan ya da kendilerinin oluşturabileceği stratejiler yardımıyla tasarlayabilecek.

ALGOLAB kullanıcıları böylece hazır olarak sunulan stratejilerden dilediklerini test ederek yatırım hesaplarında otomatik işlem yapması için talimat verebilecek.


Deniz Yatırım müşterisi olan yatırımcılar ALGOLAB Mobil'e doğrudan internet bankacılığı hesap bilgileri ile ulaşıp işlemlerini gerçekleştirebilirken, kurum müşterisi olmayan yatırımcılar da demo hesap açarak uygulamayı deneyimleyebiliyor.

Yatırım konusunda tecrübesi bulunmayan kişilerden, bu alanda derin deneyime sahip yatırımcılara kadar geniş yelpazede herkesin hizmet alabileceği ALGOLAB Mobil ile basit, güvenli ve uygulanabilir yatırım stratejilerine ulaşmak daha kolay hale geliyor.


"Yatırımcının işlemlerini kolaylaştıran hizmetimizi uygulamamızla geleceğe taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara zengin seçenek havuzundan diledikleri stratejiyi rahatlıkla seçebilme avantajını sunduklarını bildirdi.

Yatırımcıların yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan algoritmik işlem stratejileri oluşturabildikleri ve bu stratejileri canlı borsa verileri üzerinde çalıştırabildikleri ALGOLAB'ı mobil uygulamaya taşıyarak önemli bir ihtiyaca karşılık verdiklerini anlatan Önenç, 2019'dan itibaren yatırımcıların hizmetine masaüstü bilgisayarlar üzerinden sundukları ALGOLAB'ın kısa sürede binlerce yatırımcı tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Önenç, uygulamanın elde ettiği bu hızlı gelişmenin kendilerini mobil cihazlarda da kullanılabilecek versiyonu için cesaretlendirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Altı ay gibi kısa sürede bu hedefimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece sermaye piyasasındaki yatırımcılar, yatırım tercihlerini tecrübeli olsunlar ya da olmasınlar, diledikleri her yerden hızlı, güvenli ve kişiselleştirilebilir şekilde gerçekleştirebilecek.

ALGOLAB Mobil ile yatırımcılara, 'siz yatırım fikrinizi belirleyin, gerisini dilediğiniz her yerden ALGOLAB'dan isteyin' diyoruz. Yatırımcılarımıza, yeni stratejiler oluşturmaları ve kullanıcı deneyimlerini artırmaları için geliştirmeye devam ettiğimiz ALGOLAB WEB ve yeni uygulamamız ALGOLAB Mobil aracılığıyla hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:53 Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:39:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ALGOLAB, algoritmik işlemleri Türkiye'de ilk kez mobile taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]