Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

16.07.2022 13:18

Son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran mahallesindeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yenişakran mahallesindeki ağaçlık bölgede çıkan yangın, 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Aliağa'nın Yenişakran mahallesinde, Kaşıkçı köyü yakınlarındaki bir tarım arazisinde bugün saat 12: 00 sıralarında çıkan ve çevredeki ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 2 dozer ve 3 su tankeri ile havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | İzmir'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi | İzmir'de zeytinlik yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberi | Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 14:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Aliağa'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement