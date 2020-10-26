Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı

26.10.2020 09:26
Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı, System.String[]

Son dakika haberi: İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan nar hasadı ile birlikte elde edilen organik nar ekşisi yapımına başlandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayan nar hasadı ile birlikte elde edilen organik nar ekşisi yapımına başlandı.

Sanayi kenti Aliağa'da yetişen narlar tadıyla dillere destan olurken, ev kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı. Çıtak Mahallesi kadınlarının bin bir emekle ürettiği nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu, birçok zahmetli süreci içeriyor. Yemek ve salatalara lezzet katmak için sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkardıkları nar suyu, koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Yaklaşık 10-15 kilogram nardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi, soğutularak plastik damacanalara konuyor. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor.

"Tescilli yapıldı, desteğe ihtiyacımız var"

Çıtak Mahallesinde yıllardır atalardan kalma yöntem ile nar ekşisi ürettiklerini vurgulayan mahalle muhtarı Üstün Güleç, pandemi süreci ile birlikte sağlıklı gıdaların öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Güleç, insanların yeniden geleneksel ve doğal gıdalara yöneldiklerini, nar ekşisinin pek çok rahatsızlığa iyi geldiği gibi yemek ve salatları tatlandırdığını söyledi.

Köylerinde uzun yıllardan beri süre gelen nar ekşisinin her evde tamamen doğal olarak kaynatıldığını, özellikle virüs salgınından sonra çok fazla rağbet gördüğünü belirten belirten Muhtar Güleç, "2020 yılı nar sezonumuz başlamıştır. Nar ekşimizle ünlü Çıtak Mahallemiz 100 yılı geçkindir bu işi yapmaktadır. Nar ekşimizi çevre illerden, çevre köylerden, çevre ilçelerden almaya gelirler. Köyümüz yeşillik ve narıyla ünlü bir köydür. Nar ekşilerini imece usulü ile komşularımızla birlikte hep beraber sırayla yapıyoruz. Kilosunu 45-50 liraya satıyoruz. Aliağa Belediyesi tarafından tescillini yaptırdık. Bir patent için müracaatımız olacak. Çıtak Nar Ekşisi olarak isim hakkı alacağız. Çıtak ve Güzelhisar Sulama Kooperatifi adı altında önümüzdeki yıl şişleme fabrikası açmayı düşünüyoruz. Aliağa Kaymakamlığımızdan, İzmir Büyükşehir Belediyesinden, Aliağa Belediyesinden bu konuda destek bekliyoruz. Şişeleme tesisi kurduğumuzda daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz. İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, nar ekşimizi duydu. Köy kadınlarımızla nar ekşisi yapımına yardımcı oldular" dedi. - İZMİR

Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı
Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı
Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı
Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı
Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı

Aliağa, Çıtak, İzmir, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı
26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:10
'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim         
08:11
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı         
07:30
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:37:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Aliağa'da nar ekşisi kazanları kaynamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei