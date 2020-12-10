Son dakika haberleri... Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Pozitif vaka tespit edilenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı, ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü TOFAŞ ile oynayacakları karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

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