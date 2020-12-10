Son dakika haberleri... Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

10.12.2020 20:01
Son dakika haberleri... Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi, System.String[]

Son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6'sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ- Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6'sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Pozitif vaka tespit edilenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı, ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 Aralık Pazar günü TOFAŞ ile oynayacakları karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Petkimspor, Aralık, Aliağa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Aliağa Petkimspor'un TOFAŞ karşılaşması takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


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