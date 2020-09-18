Bölgesel Amatör Lig'de sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aliağaspor'da Başkan Kamil Önal, amatör liglerin başlatılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulundu.

Aliağaspor'un sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, bir lig için istisnai kararın kabul edilemeyeceği, alın teri dökülen, emek harcanarak para kazanılan her işin kutsal olduğu vurgusu yapıldı.

Amatör futbola ve futbolculara sahip çıkılması gerektiğinin de altının çizildiği açıklamada, Aliağaspor Başkanı Kamil Önal, "Dünyanın her yerinde tüm ligler oynanıyorken, ülkemizde de durdurulan ligler tamamlanmış ve şimdi de başlamışken tek bir lig için istisnai karar kabul edilemez. Alın teri dökülen emek harcanarak para kazanılan her iş kutsaldır. Futbol emek işidir. Futbolcu da ruhuyla, bedeniyle, çabası, mücadelesi ile soğukta, sıcakta, yağmurda, çamurda ailesini geçindirmek için gecesini gündüzüne katan emekçilerdir. Kaldı ki antrenörü, masörü, malzemecisi, şoförü, aşçısı, çaycısı, temizlik personeli bu sektörün birer parçasıdır. Tüm bunları göz ardı etmeden doğru karar en kısa sürede verilmelidir. Ülkemizdeki amatör futbol kulüpleri, amatör futbolcular ve antrenörler, tüm bileşenleriyle hafife alınmayacak rakamlardadır. Bu rakamlar milyonları geçmiştir. Böyle büyük bir futbol ailesinin düşünceleri dikkate alınmadan karar verilemez, karar verilmemesi de lazımdır" dedi.

Aliağaspor olarak amatör futbola ve futbolculara sahip çıkılmasının en büyük arzuları olduğunu ifade eden Önal, "Amatör olarak futboluna devam eden futbol kulüplerine ve futbolcu kardeşlerimize destek olduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz. Unutulmamalıdır ki bir ülke futbolunun iyi olması o ülkedeki amatör futbola verilen değerle doğru orantılıdır" ifadelerini kullandı. - İZMİR