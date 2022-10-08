Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi

08.10.2022 09:22

İzmir'den İstanbul'a yolculuk yapan bir otobüsün Alibeyköy Cep Otogarı'na gelmesi sonucu araçtan inen kadın yolcu, geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalarak korkunç şekilde can verdi.

Sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'nda iddiaya göre İzmir'den İstanbul'a seyahat eden talihsiz kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda indi.

EZİLEREK CAN VERDİ

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otogarda feci ölüm! Yolculuk yaptığı otobüsün altında ezilerek can verdi

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi - Son Dakika
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