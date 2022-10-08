Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi

Sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı'nda iddiaya göre İzmir'den İstanbul'a seyahat eden talihsiz kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda indi.

EZİLEREK CAN VERDİ

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.