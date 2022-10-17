Geri manevra yapan otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Geri manevra yapan otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi

17.10.2022 10:23

İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda 60 yaşındaki kadın, geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi. Olay anı otogarın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yaşlı kadının ölümüne sebep veren otobüs şoförü tutuklandı.

İstanbul'da Alibeyköy Cep Otogarı'nda, İzmir'den İstanbul'a otobüsle gelen Nilgün İpek (60),bagajdan eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başladı. Yolcularını indirip geri manevra yaparak park alanından çıkan otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmedi. Geri gelen otobüsün altında kalanİpek'in, olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi.

OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şoför, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci ölümlü kaza kamerada: Kadın otobüsün altında kaldı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Nilgün İpek'in beklediği esnada otobüs şoförü geri manevra yaptığı sonrasında ileri giderken kadına çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybediyor.

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Son dakika haberi | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Son dakika haberi | İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SOKAKTA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci ölümlü kaza kamerada: Kadın otobüsün altında kaldı Alibeyköy Cep Otogarı'ndaki feci ölümlü kaza kamerada: Kadın otobüsün altında kaldı
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri manevra yapan otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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