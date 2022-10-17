Geri manevra yapan otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da Alibeyköy Cep Otogarı'nda, İzmir'den İstanbul'a otobüsle gelen Nilgün İpek (60),bagajdan eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başladı. Yolcularını indirip geri manevra yaparak park alanından çıkan otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmedi. Geri gelen otobüsün altında kalanİpek'in, olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şoför, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Nilgün İpek'in beklediği esnada otobüs şoförü geri manevra yaptığı sonrasında ileri giderken kadına çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybediyor.
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