Son dakika haberleri! Alinur Aktaş'tan 15 Temmuz videosu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Aktaş videoyu, "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun! 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" notuyla paylaştı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında sosyal medya hesaplarından "Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız. Rabbim de cümlesinden razı olsun! 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" notuyla bir video paylaştı. 15 Temmuz 2016 akşamı yaşananların yer aldığı videoda seslendirmeyi Başkan Aktaş yaptı. Aktaş videoda, "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, keşke hiç olmasaydı. Peki ya onlar o gece orada olmasaydı? Köprüde bedenini siper edenler, canını yere serip tanka geçit vermeyenler Saraçhane'de şehadete hazırlık yapanlar, sözüm ona, ya elinin hamuruyla erkek işine karışanlar olmasaydı? Anaların duası, tekbirlerle şehadete koşanlar Bursa'da darbeye darbe yapan, milletin iradesinin savunucu nice kahraman vatandaşlar ya olmasaydı? O gece bu toprakların gerçek kahramanları olmasaydı; bugün milletin iradesi yok olacak, büyük Türkiye 'hasta adam' olmaya tekrar mahkum edilecekti. Yarınlar bayram olsun diye bu vatanın nice kahraman evladı, o gece vuslata ermek için canını siper etti. Destan yazan kahramanlarımızın hepsinden razıyız, Rabb'imde cümlesinden razı olsun. 15 Temmuz'u asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi. - BURSA