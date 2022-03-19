Son dakika haberi... Alışveriş merkezinde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika

Alışveriş merkezinde öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde dün akşam saatlerinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürülen Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.B. tarafından tüfekle vurulan Yağmur Sönmez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Sönmez'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde yarın öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.