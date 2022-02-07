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Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim"

07.02.2022 09:24
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim"

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de trafik ekiplerinin denetim yaptığını görünce kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü, önce alkollü olmadığını, sonra da polisleri kandırmak için öyle söylediğini belirtti.

Edirne'de trafik ekiplerinin denetim yaptığını görünce kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü, önce alkollü olmadığını, sonra da polisleri kandırmak için öyle söylediğini belirtti.

Edirne'de alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

Uygulama noktasını görünce geri manevra yapıp kaçmaya çalışan bir araç sürücüsü yakalandı. Polis kontrolünde uygulama noktasına getirilen alkollü sürücü İbrahim Y., polis ekiplerine alkollü olmadığını çiftlikten geldiğini söyledi. Alkol ölçümünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü bu kez de polisleri kandırmak için böyle konuştuğunu belirtti. - EDİRNE

Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim
Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: Polisi kandırmak için öyle söyledim

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Trafik Şube Müdürlüğü, Tragger, Edirne, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: 'Polisi kandırmak için öyle söyledim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Alkollü olduğunu kabul etmeyen sürücü: "Polisi kandırmak için öyle söyledim" - Son Dakika
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