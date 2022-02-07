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Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

07.02.2022 01:25

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkol alırken şişeyle ellerini kesip hastaneye gelen 2 şahıs, burada olay çıkarınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 2 şahıs, alkol aldıkları sırada şişenin kırılmasıyla birlikte ellerini kesti. Daha sonra tedavi olmak üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 2 şahıs, burada kendi aralarında bağırarak küfürlü bir şekilde konuşmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan diğer hastaların tepki göstermesi üzerine alkollü şahıslar hastane içinde kavga çıkardı. Kavgaya hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Alkollü şahısların kavgayı sürdürmesi üzerine hastaneye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, hastanede taşkınlık yapan 2 alkollü şahsı gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı
Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı
Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı

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Kocaeli, kavga, Alkol, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü şahıslar hastanede kavga çıkardı: 2 gözaltı - Son Dakika
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