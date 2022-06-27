Son Dakika | Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

27.06.2022 18:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı Gebze-İzmir Otoyolu'nda 200 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, önündeki kamyona çarptı.

Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı

BURSA - Gebze- İzmir Otoyolu'nda 200 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, önündeki kamyona çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Gemlik Kavşağı'na yaklaşık 1 kilometre mesafede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Emrah A. idaresindeki 34 GV 6284 plakalı otomobil, Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyrederken önünde en sağ şeritte ilerleyen Turgut Ş. idaresindeki 41 ZB 371 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah A. ile otomobilde bulunan Elif A. (18), 12 yaşındaki Elçi Zehra A. ile Ahmet Kaan A. yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Kaan A. ile Elif Aydaş A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 200 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün hafif yaralandığı belirtildi.

Sürücü alkol şişelerini kaza sonrası yol kenarına atmış

Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Turgut Ş, en sağ şeritte ilerlerken kazanın meydana geldiğini belirterek, "Hemen araçtan indim. Kaza yapan otomobilin başına gittiğimde sürücü araçtan inip içki şişelerini yol kenarına attığını gördüm" dedi.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Alkollü sürücü otomobiliyle kamyona arkadan çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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