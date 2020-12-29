Son dakika haberleri... Allianz "HackZone Allianz Open Insurance"da kazanan startup'lar belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Allianz "HackZone Allianz Open Insurance"da kazanan startup'lar belli oldu

29.12.2020 13:21
Son dakika haberleri... Allianz

Son dakika haberlerine göre Allianz'ın düzenlediği HackZone Allianz Open Insurance Programı'nda Bes Asistan, B2Metric, Albert Health ve F-Ray startup'ları ödül almaya hak kazandı.

Allianz'ın düzenlediği HackZone Allianz Open Insurance Programı'nda Bes Asistan, B2Metric, Albert Health ve F-Ray startup'ları ödül almaya hak kazandı.

Allianz açıklamasına göre, şirketin sektörde bir ilke imza atarak API'larını (Uygulama Ara Yüz Programları) startuplara açtığı HackZone Allianz Open Insurance Programı tamamlandı. Startup'ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance'a 80 startup başvuruda bulundu. Startup'lara, her biri alanında uzman Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketin girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve 100 saati aşan mentorluk desteği verildi.

Program kapsamında finale kalan startuplar Allianz API'larını kullanarak çalışan ürün/hizmetlerin ilk versiyonlarını (MVP'lar) çıkardı. Geniş jüri ekibiyle birlikte yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan startup'lar arasından, Bes Asistan 50 bin TL, B2Metric 25 bin TL, Albert Health 25 bin TL ve F-Ray 10 bin TL ile ödüllendirildi.

"Sigortacılıkta inovasyonu ileri taşımaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, startup'larla Allianz iş birliğini artırmaya ve sigorta değer zincirinde inovasyona odaklandıklarını bildirdi.

Kırcı, "Programda daha önce sigorta sektöründe faaliyet göstermemiş startuplar da yer aldı. Söz konusu startup'lar mentorluk görüşmeleri ve eğitimlerle kendi yetkinliklerini sigorta sektöründe de kullanabileceklerinin farkına vardılar. HackZone Allianz Open Insurance, sektörümüzde değer yaratmak ve startup iş birliklerini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programlardan biri. API'larını startup'larla paylaşan tek sigorta şirketiyiz. Allianz çalışanlarının girişimcilerle güçlü bir sinerji yakaladığı program sonunda ilerleyen startup'larla iş birliği yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak ise sigorta sektörünün startup'lar için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allianz deneyimini startup'ların yaratıcı fikirleri ile birleştirdiğimiz eşsiz bir deneyim oldu. Günümüz teknolojilerini yaratıcı ve sonuç odaklı bakış açısı ile birleştirdiğimizde kısa sürede sektörde fark yaratan çözümler üretebildiğimizi gördük. Sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşıma hedefiyle hayata geçirdiğimiz program, kullanıma sunacağımız yeni Allianz API'ları ile önümüzdeki dönemde de devam edecek. Amacımız Allianz iş hedeflerini gerçekleştiren çözümler üretmenin ötesinde ülkemizde sigorta sektörüne hizmet edecek uygulanabilir ve fark yaratan çözümlerin önünü açmak."

Bireysel Emeklilik, Türk Lirası, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Allianz 'HackZone Allianz Open Insurance'da kazanan startup'lar belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu
Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi Son Dakika! AYM'den Osman Kavala kararı: Kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edilmedi         
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı         
12:31
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor         
12:05
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak         
10:06
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 13:26:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Allianz "HackZone Allianz Open Insurance"da kazanan startup'lar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei