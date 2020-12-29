Son dakika haberleri... Allianz "HackZone Allianz Open Insurance"da kazanan startup'lar belli oldu

Allianz'ın düzenlediği HackZone Allianz Open Insurance Programı'nda Bes Asistan, B2Metric, Albert Health ve F-Ray startup'ları ödül almaya hak kazandı.

Allianz açıklamasına göre, şirketin sektörde bir ilke imza atarak API'larını (Uygulama Ara Yüz Programları) startuplara açtığı HackZone Allianz Open Insurance Programı tamamlandı. Startup'ların tasarım odaklı düşünme ve kodlama yaptıkları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance'a 80 startup başvuruda bulundu. Startup'lara, her biri alanında uzman Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şirketin girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve 100 saati aşan mentorluk desteği verildi.

Program kapsamında finale kalan startuplar Allianz API'larını kullanarak çalışan ürün/hizmetlerin ilk versiyonlarını (MVP'lar) çıkardı. Geniş jüri ekibiyle birlikte yapılan değerlendirme sonucunda finale kalan startup'lar arasından, Bes Asistan 50 bin TL, B2Metric 25 bin TL, Albert Health 25 bin TL ve F-Ray 10 bin TL ile ödüllendirildi.

"Sigortacılıkta inovasyonu ileri taşımaya odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, startup'larla Allianz iş birliğini artırmaya ve sigorta değer zincirinde inovasyona odaklandıklarını bildirdi.

Kırcı, "Programda daha önce sigorta sektöründe faaliyet göstermemiş startuplar da yer aldı. Söz konusu startup'lar mentorluk görüşmeleri ve eğitimlerle kendi yetkinliklerini sigorta sektöründe de kullanabileceklerinin farkına vardılar. HackZone Allianz Open Insurance, sektörümüzde değer yaratmak ve startup iş birliklerini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programlardan biri. API'larını startup'larla paylaşan tek sigorta şirketiyiz. Allianz çalışanlarının girişimcilerle güçlü bir sinerji yakaladığı program sonunda ilerleyen startup'larla iş birliği yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak ise sigorta sektörünün startup'lar için büyük potansiyel taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allianz deneyimini startup'ların yaratıcı fikirleri ile birleştirdiğimiz eşsiz bir deneyim oldu. Günümüz teknolojilerini yaratıcı ve sonuç odaklı bakış açısı ile birleştirdiğimizde kısa sürede sektörde fark yaratan çözümler üretebildiğimizi gördük. Sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşıma hedefiyle hayata geçirdiğimiz program, kullanıma sunacağımız yeni Allianz API'ları ile önümüzdeki dönemde de devam edecek. Amacımız Allianz iş hedeflerini gerçekleştiren çözümler üretmenin ötesinde ülkemizde sigorta sektörüne hizmet edecek uygulanabilir ve fark yaratan çözümlerin önünü açmak."