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Son dakika haberleri: Alman cam şirketi SCHOTT'tan Bolu'da 100 milyon liralık yeni yatırım - Son Dakika

Son dakika haberleri: Alman cam şirketi SCHOTT'tan Bolu'da 100 milyon liralık yeni yatırım

02.07.2021 14:53
Son dakika haberleri: Alman cam şirketi SCHOTT'tan Bolu'da 100 milyon liralık yeni yatırım, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Almanya merkezli cam şirketi SCHOTT'un Bolu'da 100 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği yeni üretim tesisinin temeli atıldı.

Almanya merkezli cam şirketi SCHOTT'un Bolu'da 100 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği yeni üretim tesisinin temeli atıldı.

Dünya genelinde 34 ülkede 137 yıllık tecrübe, 16 bin 500 çalışan ve 40 fabrikasıyla faaliyet gösteren cam şirketi SCHOTT, Türkiye'ye yatırımlarını sürdürüyor.

Nitelikli cam konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan ve Türkiye'de 1989 yılından bu yana çalışmalarına devam eden şirketin, Bolu'da 100 milyon lira yatırımla hayata geçireceği yeni fabrikasının temeli atıldı.

Türkiye'den 4 kıtada 20 ülkeye ürün ihraç eden şirket, Bolu ve Tekirdağ Çerkezköy fabrikalarıyla beyaz eşya sektörüne yönelik düz cam üretimi gerçekleştiriyor.

SCHOTT'un Bolu'da 20 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek yeni üretim tesisinde fırın, ocak, davlumbaz ve buzdolabı ön kapak camları ağırlıklı olmak üzere katma değeri yüksek cam üretimi yapılacak.

Şirket, tesisle yeni istihdam imkanları oluşturacak, yurt dışına ihracatı yapılacak ürünlerle de Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak.

"Yatırım ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor"

Temel atma töreninde konuşan SCHOTT Orim Genel Müdürü Hakan Gerdan, 1884'te kurulan şirketin, Türkiye'ye ve Türkiye'deki çalışanlarına çok güvendiğini dile getirdi. Türkiye'ye duydukları bu güvenle yatırımlarını düzenli bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Gerdan, "Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana ürettiğimiz inovatif ürünlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunuyoruz. SCHOTT Türkiye, her yıl bölgesinde açıklanan vergi sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. Geçen yıl 60 milyon avro seviyesinde ciro gerçekleştirdik. Bu yıl ciromuzu daha da artıracağız." dedi.

Yeni fabrikayla Bolu'daki üretim kapasitelerini yüzde 50, Türkiye'deki toplam üretim kapasitelerini de yaklaşık yüzde 25 artıracaklarını aktaran Gerdan, "Yeni istihdam oluşturacak yeni fabrikamızla şu anda 700 olan çalışan sayımız 1.000'e çıkacak. Müşterilerimizin istek ve artan taleplerini karşılamak için yatırım ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yeni fabrikamızda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme altyapısına da yatırım yapıyoruz. 2022'nin ocak ayında hizmete açmayı hedeflediğimiz yeni fabrikamızın Bolu'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gerdan, şirketin dünyadaki Ar-Ge çalışmalarına ve öncü teknolojilerine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SCHOTT dünyada 2020'de 320 milyon avro değerinde rekor yatırım yaptı. Bu yıl için 350 milyon avro yatırım planlandı. 600'ün üzerinde bilim insanıyla 3 binin üzerinde patenti bulunan bir teknoloji şirketi olan SCHOTT, global olarak pandemi döneminde de onaylanmış aşı ampullerinin yüzde 90'ının tedarikçisi. İçinden geçtiğimiz bu zorlu pandemi döneminde insan sağlığına verdiğimiz bu katkıdan ayrıca gurur duyuyoruz. Bunun yanında akıllı telefonlarda son dönemin en önemli trendlerinden katlanabilir cam da yine gurur duyduğumuz ürünlerimizden biri."

Yatırım, Türkiye, Almanya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Alman cam şirketi SCHOTT'tan Bolu'da 100 milyon liralık yeni yatırım - Son Dakika


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