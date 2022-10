Son dakika haberleri! Alman Korgeneral, ülkede altyapıya karşı olası saldırılara ilişkin uyarı yaptı

Almanya Savunma Bakanlığına bağlı, acil durumlarla ilgili ülke içi operasyonlar biriminin başkanı Korgeneral Carsten Breuer, Almanya'nın altyapısına karşı olası saldırılara karşı uyarıda bulundu.

Breuer, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, birim olarak özellikle hibrit tehditlere odaklandıklarını belirterek, "Bu tam barış olmayan, ancak henüz gerçek savaş da olmayan aradaki bir durumdur." dedi.

Buradaki durumun askerleri ve tankları olan düşman bir ordunun ülkeye saldırmasıyla ilgili olmadığını ifade eden Breuer, ancak altyapıya yönelik saldırıların, siber saldırılar veya örneğin kışlalar üzerinde dronlarla keşif uçuşları yapma şeklinde olabileceğini belirtti.

Bunların tedirginlik oluşturmaya ve devlete olan güveni sarsmaya yönelik eylemler olduğunu aktaran Breuer, "Her trafo merkezine, her enerji santraline, her boru hattına saldırı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Breuer, Almanya'daki güvenlik birimlerinin olası senaryolara karşı uyanık olmasını istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın yeniden ülke ve ittifak savunmasına odaklamayı sağladığını ifade eden Breuer, ülkedeki herkesin de Avrupa'da yeniden bir savaşın mümkün olabileceğini anladığını söyledi.

Breuer, bunun her vatandaş için sonuçları olduğunu vurgulayarak, "Herkesin bireysel davranışlarını değiştirmesi gerektiğini anlaması lazım." dedi.

-"Evinizde el feneri ve yeteri sayıda pil bulundurun"

Korgeneral Breuer, vatandaşlara günlük yaşam için ihtiyaç duydukları şeylerin yanında, el feneri ve yeteri sayıda pili evlerinde bulundurma çağrısı yaparak, "Bunlar cep telefonumda var diye düşünmeyin. Uzun süreli bir elektrik kesintisi durumunda bunu şarj edemezsiniz. Bu bir radyo için de geçerlidir. Acil bir durumda bilgi almak istiyorsanız, fişe takılması gereken dizüstü bilgisayar veya televizyon değil, sadece pille çalışan cihazlar size yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın nükleer tehdidini de değerlendiren Breuer, bunun ciddiye alınması, ancak soğukkanlılığının da korunması gerektiğini kaydetti.