Antalya'da Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi ölü halde bulundu! Polis şüpheli ölümde uyuşturucu ihtimali üzerine yoğunlaştı - Son Dakika
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Antalya'da Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi ölü halde bulundu! Polis şüpheli ölümde uyuşturucu ihtimali üzerine yoğunlaştı

21.10.2022 14:38

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, gencin şüpheli ölümünde uyuşturucu madde kullanımı üzerinde duruyor.

Antalya'da Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.

Almanca öğretmeninin evinde 17 yaşındaki öğrencisinin şüpheli ölümü

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Öğretmen H.G.'nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.'yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

ÇÖPE ATTIĞI MALZEMELERE ULAŞILAMADI

Öte yandan, gençlerden birisinin sabah erken saatlerde çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine, konteynerde polis inceleme yapsa da atılan malzemelere ulaşamadı.

Almanca öğretmeninin evinde 17 yaşındaki öğrencisinin şüpheli ölümü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlk ifadelerinin ardından gençler ve öğretmen H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Y.K.'nin cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi ölü halde bulundu! Polis şüpheli ölümde uyuşturucu ihtimali üzerine yoğunlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi ölü halde bulundu! Polis şüpheli ölümde uyuşturucu ihtimali üzerine yoğunlaştı - Son Dakika
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