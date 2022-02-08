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Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır"

08.02.2022 00:19

Son dakika haberler: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri bir saldırı olması durumunda, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını ve bunun Rusya için çok ağır bir bedeli olacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya askeri bir saldırı olması durumunda, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını ve bunun Rusya için çok ağır bir bedeli olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır." dedi.

Yaşanan gerilim nedeniyle çok zor bir durumda bulunulduğunu belirten Scholz, "Ukrayna'ya askeri bir tehdit olduğu aşikar ve Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda uygulanacak yaptırımlar hakkında yoğun bir çalışma yaptıklarına işaret eden Scholz,"Ukrayna'ya saldırı olması durumunda hızlıca karar alabilecek durumdayız." ifadesini kullandı.

Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattının durumunun sorulması üzerine Scholz, projenin adını anmadan, "Yaptırım durumunda bir ve birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Scholz, ayrıca Normandiya formatında Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasındaki diplomatik kanalların yeniden canlandırılmasının önemini sözlerine ekledi.

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Almanya, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Scholz: 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda bunun bedeli çok ağır olacaktır" - Son Dakika
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