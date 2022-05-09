Son dakika haberleri | Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savundu

09.05.2022 17:49
Son dakika haberleri | Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savundu

Son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerine başka seçenek bırakmadığını söyledi.

Scholz, Almanya Sendikalar Birliğinin (DGB) 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Avrupa'da 77 yıl önce 8 Mayıs'ta insanlık tarihinin en yıkıcı savaşlarının birinin sona erdiğini belirten Scholz, "Bu felaketten çıkardığımız ders, bir daha asla." ifadesini kullandı.

Olaf Scholz, güncel krizde Putin'in saldırdığı Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını aktararak, "Avrupa'da barışı tehlikeye atan odur (Putin'dir) ve bundan sıyrılmamalıdır. Bundan dolayı Ukrayna'ya yardım ediyoruz." dedi.

Partner ve müttefik ülkelerle Rusya'ya karşı tarihte eşi görülmemiş yaptırımlar uyguladıklarını söyleyen Scholz, "Rus petrol ve gazının ithalatını mümkün olan en kısa sürede sıfırlamak için çalışıyoruz. Burada iyi ilerleme kaydediyoruz. Bazılarının beklediğinden daha hızlı." diye konuştu.

Almanya'nın, Ukrayna'ya silah da sağladığını anlatan Scholz, Almanya'nın on yıllardan beri ihtilaflı olan bölgelere silah göndermediğinden dolayı bunun ülkede tartışma konusu olduğuna işaret etti.

Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya silah sağlamasını savunarak, "Putin bize başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sınırların şiddet kullanarak değiştirilemeyeceğini yineleyen Scholz, "Diğer her şey pandoranın kutusunu açmak anlamına gelir. Bunu anlamak için eski haritalara bakmak yeterli. Putin, bir Rus imparatorluğunun intikam projesi için bu ilkeyi bir tarafa attı." görüşünü paylaştı.

Olaf Scholz, Putin'in savaşının durdurulması gerektiğini, ancak o zaman barışın mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan DGB Genel Kurulunda Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Yasmin Fahimi, yeni DGB Genel Başkan seçildi. Seçimde oyların yüzde 93,2'sini alan Fahimi, DGB tarihinde ilk kadın başkan oldu.

Annesi Alman, babası İranlı olan Fahimi milletvekilliğini bırakacağını açıkladı.

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Vladimir Putin, Almanya, Ukrayna, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savundu - Son Dakika


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