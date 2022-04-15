Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada

15.04.2022 23:52

Son dakika haberine göre Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'ın seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından ters kelepçe takılarak karakola götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'ın seçim afişini yırttığı gerekçesiyle polisler tarafından ters kelepçe takılarak karakola götürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'nın Düsseldorf iline bağlı Duisburg kentinde 13 yaşındaki Emirhan Altınbaş polislerin sert müdahalesine maruz kaldı. Seçim afişini yırttığı gerekçesiyle ihbar edilen Altınbaş, 12 Nisan Salı günü polis ekiplerini tarafından omzuna bastırılıp ters kelepçe takılarak karakola götürüldü. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde Altınbaş'ın polislerin müdahalesi sırasında ağladığı ancak polislerin aldırmadığı kaydedildi.

Emirhan Altınbaş'ın babası Mustafa Ersen Altıntaş, olay sonrası Emirhan'ı hastaneye götürdüklerini ve oğlunun kafasında, boynunda ve sırtında darp izleri bulunduğunu söyledi. Baba Altınbaş, 13 yaşındaki bir çocuğa ters kelepçe takılarak karakola götürülmesinin yasal olmadığını belirterek, polisler hakkında dava açacaklarını ifade etti. Oğlunun kendisine, polisler üzerine çıktığında nefes alamadığını ve sesinin çıkmadığını söylediğini açıklayan Mustafa Ersen Altıntaş, Emirhan'ın görüntülerinin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'u hatırladığını belirtti. Baba Altınbaş ayrıca olay sonrası Emirhan'ın psikolojisinin bozulduğunu ve oğlunun sürekli ağladığını sözlerine ekledi.

(Mahmut Tosun/ İHA)

Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada
Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada
Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada

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Düsselldorf, Duisburg, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Almanya'da 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş'a polis şiddeti kamerada - Son Dakika
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