Son dakika haberleri... Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez emlak vergisi beyannamesi zorunlu hale geldi

Almanya'da yeni yeni emlak vergisi (Grundsteuererklärung) değerlendirmesi kapsamında yaklaşık 36 milyon gayrimenkulün yıllık vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesi için tüm emlak sahiplerinin 31 Ekim 2022'ye kadar beyannamelerini maliyeye göndermesi gerekiyor.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez istenen beyanname sonucu oluşacak yeni vergilendirme miktarı 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak.

1 Temmuz 2022 ila 31 Ekim 2022 arasında zorunlu olan beyannameyi vermeyen ve daha sonra gönderilecek uyarıları dikkate almayanlar para cezasına çarptırılabilecek.

Beyanname vermeyenlere para cezası uyarısı

Almanya'nın Köln kentinde mali müşavirlik yapan Süleyman Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da emlak sahibi olmalarına rağmen beyanname vermeyenlerin yüksek para cezalarına çarptırılabileceğini söyledi.

Çelik, "Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa emlak sahibi olan vatandaşlara emlak vergisi beyannamesi verme zorunluluğu doğdu. 31 Ekim 2022'ye kadar bu beyannamenin verilmesi şart koşuldu. Aksi halde bu beyannameyi vermeyenler hakkında 25 bin avroya kadar para cezası vuku bulacak. Bu cezanın önlenmesi için vatandaşların 31 Ekim'e kadar emlak vergisi beyannamesini vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Söz konusu beyannamenin internetten indirilebilen uygulamalar sayesinde doldurulabildiğini bildiren Çelik, "Ancak sade vatandaşın bunu yapması oldukça zor, uzman kişilerden yardım almalarını öneriyorum. Bunu mali müşavirlere giderek yaptırabilecekleri gibi internette dolaşan uygulamalardan ya da maliyede bulunan hazır formları alarak yapabilirler." dedi.

"Basit bir beyanname değil"

Süleyman Çelik, söz konusu emlak beyannamesinin basit bir beyanname olarak anlaşılmaması gerektiğini, bir gelir beyannamesi kadar karmaşık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü her evde ve dairede farklılıklar var. Örneğin, bir ev birden fazla parsele basabiliyor, o yüzden uzman kişi tarafından yapılması şarttır. Ayrıca, içinde bulunan birtakım değerler ne kadar emlak vergisi vereceklerini belirlediği için o değerlerin doğru yazılması gerekmektedir. 31 Ekim 2022'ye kadar bu beyannameyi vermeyenlere önce uyarı gelir, bu uyarı da dikkate alınmazsa 25 bin avroya kadar cezayla karşı karşıya kalabilirler. Yaşlı kişiler internet kullanamadıkları için bunlar için de maliyelerde kağıt formlar alınarak doldurularak verilebilir."

Gerekli belgeler hakkında bilgi veren Çelik, "Özellikle tapu çıktısı ya da satış senedi ile maliyelerden gelen mektuplar bulunursa yeterli olur. Mektuplar bulunamıyorsa belediyelerden yılda bir kez gönderilen emlak vergisi bildirileri de olur. Ayrıca, binanın ya da dairenin yapıldığı tarih önemlidir, onu bilsinler, ayrıca kullandıkları evin ya da dairenin metrekaresini bilmeleri gerekiyor. Metrekare hesabında bazı alanlar tam sayılmaz. Örneğin, çatı altları 2 metreye kadar dahil edilmez, balkonlar metrekareye dahil edilmez, bunlara da dikkat etsinler." ifadelerini kullandı.