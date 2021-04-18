Son dakika haberleri: Almanya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden yaklaşık 80 bin kişi için anma törenleri düzenlenirken, başkent Berlin'de ise Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in katılımı ile resmi anma töreni gerçekleştirildi.

Almanya genelinde Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler için anma törenleri gerçekleştirildi. Salgında yakınlarını kaybedenlere moral vermek ve salgın nedeniyle yapılamayan dini merasimleri yerine getiremeyenlere teselli için ilk önce Kaiser Wilhelm Memorial Kilisesi'nde sabah ayini gerçekleştirildi. Korona virüs önlemleri nedeniyle katılımın sınırlı sayıda tutulduğu ayinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Konsey Başkanı Reiner Haseloff ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth yer aldı.

Salgında hayatını kaybeden 79 bin 914 kişi için resmi anma töreni ise Konzerthaus Berlin'de (konser salonu) yapıldı. Törende devlet yetkilileri tam kadro hazır bulundu. Anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, salgının dünya genelinde derin yaralar açtığını belirterek, her gün açıklanan ölüm sayılarına bakılıp değerlendirmeler yapıldığını, ancak toplum olarak bu sayıların ardında insanların olduğu konusunda yeterince bilinçli olmadıklarından kurallara yeterince uyulmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ülkemizde şu ana kadar yaklaşık 80 bin kişi korona virüsün kurbanı oldu. Dünya çapında ölüm 3 milyona ulaştı. Her gün enfeksiyon nedeniyle daha fazla insan ölüyor. Bu saatte bile yoğun bakım ünitelerindeki insanlar ölümle boğuşuyor" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, "Ama biz yalnızca korona virüsten ölenleri hatırlamıyoruz. Birçok kişi virüs bulaşmadan, salgın koşullarında yalnızdı, yardım veya veda edemeden öldü. Küresel felaketin başlangıcından beri Avrupa'da ve dünyada hayatını kaybeden insanları hatırlıyoruz. Paylaşılan acılar bizi dünya çapında birlikte hareket etmeye teşvik ediyor. Bu süre zarfında insanların bizimle birlikte öldüğünü unutmayalım" dedi.

Bu zorlu dönemde gece gündüz hayat mücadelesi için savaşan doktorları, hemşireleri de unutmamaları gerektiğini belirten Steinmeier, "Onların gayretlerine ve sadakatlerine minnettarız. Hepsi başkaları için sağlıklarını riske attı. İşlerini yaparken virüse yakalandı ve bazıları hayatını kaybetti" diyerek acıları paylaşmak için bir kelimenin olmadığını, anma merasimiyle acıların paylaşıldığını söyledi.

Resmi anma töreninde Cumhurbaşkanı Steinmeier, Başbakan Merkel, Meclis Başkanı Schauble, Konsey Başkanı Haseloff ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Harbarth yanlarına yaşlı bir vatandaşı alarak anma yerlerine hayatını kaybedenleri temsilen mum bıraktı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 79 bin 914 oldu. Son 24 saatte 19 bin 185 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 142 bin 262'ye yükseldi. - BERLİN