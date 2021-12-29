Son dakika haberleri! Almanya'da Covid-19 protestosunda 4 yaşındaki çocuk polisin sıktığı biber gazından etkilendi - Son Dakika

Almanya'nın Schweinfurt kentinde aşı ve korona virüs kısıtlamalarına karşı gerçekleştirilen protestoya müdahale eden polisin sıktığı gazdan 4 yaşındaki çocuk da etkilendi. Anne hakkında çocuğu "kalkan" olarak kullandığı gerekçesiyle şikayette bulunuldu.

Almanya'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemlere yönelik tepkiler sürüyor. Bavyera eyaletine bağlı Schweinfurt kentinde geçtiğimiz pazar günü korona virüs kısıtlamalarına karşı gerçekleştirilen protestoda polis, göstericilere karşı cop ve biber gazı kullandı. Tansiyon yükseldiği gösteride polisin sıktığı gazdan 4 yaşındaki çocuğun da etkilendiği ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılarak tepki çeken görüntülerde, çocuğun çığlık attığı, iki polis memurunun olayın ardından çocuğa müdahalede bulunduğu görüldü. Polisten yapılan açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu yere biber gazının sıkılmasının, annesinin polis tarafından kapatılan bölgeye barikatları yıkarak girme girişiminin ardından yapıldığı ifade edildi. Anne hakkında çocuğu "kalkan" olarak kullandığı gerekçesiyle polis tarafından şikayette bulunuldu.

Yaklaşık 2 bin 500 göstericiye cop ve biber gazıyla müdahale eden polis, 44 kişiyi de gözaltına aldı.

POLİSTEN AİLELERE ELEŞTİRİ

Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow, ebeveynlerin Covid-19 protestolarında çocuklarını "polis tedbirlerine karşı koruyucu kalkan" olarak kullanmakla suçladı. Malchow, "Bu anneler ve babalar, çocuklarının şiddetli bir çatışmaya gireceğini kabul ediyor" dedi. Malchow ayrıca gösterilerde aşı karşıtlarının giderek radikalleştiğini vurguladı.

(Sinan karamurat-İHA)