Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü

13.03.2022 22:30
Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü

Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Bavyera eyaletinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan 4 kişinin uçurumdan düşerek öldüğü bildirildi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde dağlık alanda yürüyüşe çıkan 4 kişinin uçurumdan düşerek öldüğü bildirildi.

Polis, Rosenheim bölgesindeki dağlık alanda yürüyüş yapan 4 kişilik gruptan 3'ünün Maiwand Vadisi'ne inmeye çalışırken uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Grupta bulunan dördüncü kişinin kurtarma ekiplerine haber vermesiyle olay yerine Avusturya ve Alman kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği ancak 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.

Şoka giren dördüncü kişinin doktor kontrolü altında olduğu belirtildi.

Yine aynı eyaletin Bad Tölz bölgesinde de tırmanma sporu yapan ABD'li 1 kişinin dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ve olay yerinde öldüğü öğrenildi.

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Bavyera, Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da dağlık alanda spor yapan 4 kişi düşerek öldü - Son Dakika


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