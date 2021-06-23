Son dakika haberleri... Almanya'da ekonomik toparlanma haziranda Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle büyük bir ivme kazandı - Son Dakika

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin daha da gevşetilmesinin etkisiyle bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda hizmet sektöründe toparlanma ile 60,4 puana yükseldi.

IHS Markit, haziran ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da mayısta 56,2 puan bileşik PMI, haziranda 60,4 puan olarak tespit edildi. Bu da Mart 2011'den beri en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 57,4 puana yükselmesi yönündeydi.

Mayısta 52,8 olan hizmet sektörü PMI verisi haziranda 58,1'e yükselerek, son 123 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sektörü PMI ise mayısta 62,8 iken haziranda 65,1'e yükseldi. Söz konusu rakam son 2 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Beklenti imalat endeksinin 63 puana yükselmesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

"Kısıtlamalarının gevşemesi ekonominin toparlanmasına ek bir destek sağladı"

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 kısıtlamalarının daha da gevşemesinin "beklendiği gibi" Alman ekonomisinin toparlanmasına ek bir destek sağladığını belirtti.

Söz konusu kısıtlamaların temmuz ayında daha da gevşetilmesinin ekonomik toparlanmadaki güçlü ivmeyi yılın üçüncü çeyreğine taşıyacağını belirten Smith, "Haziran ayında büyümedeki toparlanma, şaşırtıcı bir şekilde hizmet sektöründen kaynaklandı." bilgisini verdi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının hızla azalması, aşılamada ilerleme ve salgına karşı alınan önlemlerin de kademeli olarak gevşetilmesiyle Alman ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyümesini bekliyor.

Almanya'da ekonomi, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 küçülmüştü.

Bundesbank, 11 Haziran'da Alman ekonomisi için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 3,7'ye çıkarırken, 2022 yılı için büyüme beklentisini de yüzde 4,5'ten 5,2'ye yükseltmişti.