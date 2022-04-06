Son dakika haberleri! Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar 1 saat içinde silinecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar 1 saat içinde silinecek

06.04.2022 16:36
Son dakika haberleri! Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar 1 saat içinde silinecek

Son dakika haberleri... Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar, Federal Suç Dairesi (BKA) internet şirketlerine bildirim yaptıktan sonra 1 saat içinde silinecek.

Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar, Federal Suç Dairesi (BKA) internet şirketlerine bildirim yaptıktan sonra 1 saat içinde silinecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, internet üzerinden terörle ilgili içeriklerin yayılmasıyla mücadele kapsamındaki Avrupa Birliği (AB) yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in hazırladığı yasa tasarısının bakanlar kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu düzenlemeye göre, terör içeriklerinin Federal Suç Dairesinin internet şirketine bildirim yaptıktan sonra 1 saat içinde silinmesi gerektiği aktarıldı.

İçişleri Bakanı Faeser, insanların radikalleşmesini ve ağır şiddet olaylarını önlemek için terör propagandasının bir an önce durdurulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu nedenle yaz aylarından itibaren geçerli olacak düzenlemenin bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Faeser, "Terör eylemlerinin teşvik edildiği, eylemlerin yüceltildiği veya insanların tehdit edildiği videolar ve metinler resmi dairenin talebinden itibaren bir saat içinde silinmelidir." ifadesini kullandı.

Faeser, internet platformlarının bunu yapmamaları durumunda ciddi para cezaları alacaklarını belirterek bu düzenlemenin, dijital platformlardaki nefret ve şiddet sarmalını durdurmak için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Tasarının yasalaşması için Federal Meclis (Bundestag) ve Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

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İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Almanya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Almanya'da gelecekte internetteki terör içerikli paylaşımlar 1 saat içinde silinecek - Son Dakika


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