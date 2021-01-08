Son dakika haberleri... Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor

08.01.2021 09:37
Son dakika haberleri... Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen vaka ve ölüm sayıları düşürülemiyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 849 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 866 bin 887'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 188 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu ifade edildi. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 38 bin 795'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 494 bin 100 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, aktif vaka sayısı ise 334 bin 446 olarak açıklandı. Ülkede şu ana kadar 35 milyon 118 bin 592 test yapıldığı aktarıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 556, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 3 bin 128 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinin yüzde 83.55 oranında dolu olduğuna dikkat çekildi.

80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 417 bin 60 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı yargılanma korkusu sardı! Kendisi ve ailesi için özel af çıkaracak Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
"Polisim" diyerek iki kadını taciz eden şahıs hapis cezası aldı         
08:39
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu         
07:42
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
"Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor         
23:46
Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor         
23:27
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 10:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Almanya'da günlük Covid-19 ölüm sayısında rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei