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Son dakika haberleri... Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı

14.02.2022 21:56
Son dakika haberleri... Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Münih kentinde iki banliyö treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Münih kentinde iki banliyö treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentinde iki banliyö treni çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle trenlerden birinin raydan çıktığı ve bir makinistin trende sıkıştığı bildirildi.

Münih polisi tarafından yapılan açıklamada, trenlerin Ebenhausen-Schaftlarn istasyonu alanında S7 hattının Wolfratshausen'e giden güzergahı üzerinde yerel saatle 16.40 sıralarında çarpıştığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği ve yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu tren hattında seferler durdurularak, güzergahta ek otobüs seferleri düzenlendi. - MÜNİH

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Almanya, Bavyera, Münih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Almanya'da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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