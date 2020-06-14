Son dakika haberleri | Almanya'da ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi - Son Dakika

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde ırkçılık ve sosyal adaletsizlik protesto edildi.



Başkent Berlin'de yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği "Parçalanamaz" adlı inisiyatifin düzenlediği gösteride, binlerce kişi ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto etmek için tarihi Brandenburg Kapısı'ndan (Brandenburger) Hermann Meydanı'na kadar insan zinciri oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 metre sosyal mesafe ve maske takma kuralını yerine getirmeye çalışan göstericiler, üzerinde "Birlikte güçlüyüz", "Aşırı sağa kırmızı kart", Irkçılık bir düşünce değil suçtur", "Irkçılığa karşı ayağa kalk" ve "Irkçılık öldürür" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.



Hükümetin ilkim ve çevre politikasının yanı sıra göçmen politikası ve büyük şehirlerde artan kira ücretlerinin de protesto edildiği gösteride, iş ve toplumsal hayatta herkes için eşit şartların getirilmesi istendi.



Berlin polisi gösteriye 5 bin kişinin katıldığını açıklarken organizatörler bu sayının 20 bin olduğunu belirtti.



Leipzig, Plauen, Chemnitz ve Hamburg kentlerinde de gösteri düzenlendiği bildirildi.